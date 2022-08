Motorola Razr 2022 blisko. Jest cena smartfona

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Cena do tej pory pozostawała tajemnicą, ale producent uchylił rąbka tajemnicy i w tej kwestii. Opublikowano konkretną kwotę za bazową konfigurację. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Motorola Razr 2022 i ile trzeba szykować pieniędzy.

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Debiut miał odbyć się na początku tego miesiąca. Premiera została jednak przesunięta na 11 sierpnia. Jaka będzie cena telefonu? Producent postanowił uchylić rąbka tajemnicy również i w tej kwestii.

Cena modelu Motorola Razr 2022 w Chinach, gdzie najpierw odbędzie się premiera, wyniesie 5999 juanów, czyli około 4080 zł. Dotyczy to podstawowej opcji telefonu z 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB miejsca na dane. Konfigurację z większą pamięcią będą oczywiście droższe.

Cena modelu Motorola Razr 2022 atrakcyjna

Trzeba przyznać, że cena telefonu Motorola Razr 2022 wydaje się być ok. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w Europie zapłacimy więcej. W Polsce, o ile to urządzenie pojawi się nad Wisłą, będzie to pewnie około 6 tys. zł. Jak będzie w rzeczywistości, to pewnie przekonamy się z czasem. Na więcej informacji w tym temacie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło