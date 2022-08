Oppo Reno 8 4G na renderach. Jest też specyfikacja

Oppo Reno 8 4G to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekły rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie wniesie niewiele zmian względem poprzednika. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 680. Zobaczmy, jak wygląda Oppo Reno 8 4G i co zaoferuje pod kątem wyposażenia.