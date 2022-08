Xiaomi Mix Fold 2 jest blisko. Kiedy premiera smartfona?

Xiaomi Mix Fold 2 to składany smartfon, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Kiedy premiera telefonu? Świeże plotki mówią o tym, że odbędzie się ona jeszcze w tym miesiącu. Tak więc oficjalna zapowiedź jest bardzo blisko. O Xiaomi Mix Fold 2 nie wiadomo jeszcze wszystkiego, ale będzie to ciekawy smartfon.

Xiaomi Mix Fold 2 to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się już od dawna. Jego premiera musi być blisko, na co wskazują najnowsze plotki. Kiedy to nastąpi? Wszystko sugeruje premierę jeszcze w drugiej połowie miesiąca. Czego mamy się spodziewać pod kątem wyposażenia?

Składany smartfon Xiaomi Mix Fold 2 ma otrzymać rozkładany ekran OLED wykonany w technologii LTPO o rozdzielczości 2.5K. To oznacza, że zapewni zmienne odświeżanie obrazu. Pod obudową znajdzie się najmocniejszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa oczywiście o procesorze Snapdragon 8 Gen 1+.

Pełna specyfikacja Xiaomi Mix Fold 2 tajemnicą

Na razie kompletna specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi Mix Fold 2 nie jest znana. Spodziewajmy się także potrójnego aparatu fotograficznego z bliżej nieokreślonymi sensorami czy obiektywami. Na pewno możemy też oczekiwać baterii z technologią szybkiego ładowania. Komplet informacji związanych z wyposażeniem powinien pojawić się jeszcze przed premierą. To kwestia kilku(nastu) najbliższych dni.

