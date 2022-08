Redmi K50 Extreme Edition coraz bliżej. Wycieka specyfikacja

Redmi K50 Extreme Edition to nadchodzący flagowiec submarki Xiaomi. Telefon zapowiada się ciekawie, co potwierdza częściowa specyfikacja techniczna modelu, która wyciekła do sieci. Smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+ oraz aparat 108 MP. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o Redmi K50 Extreme Edition.