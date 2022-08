OnePlus Ace Pro z nową datą premiery. Zapowiedź jest blisko

OnePlus Ace Pro to smartfon, którego debiut został opóźniony. Teraz została podana nowa data premiery. Telefon zostanie zaprezentowany w Chinach już we wtorek. Nie jest to zupełnie nowe urządzenie, a chiński odpowiednik modelu 10T 5G. Po prostu OnePlus Ace Pro w tym kraju zadebiutuje pod inną marką i nazwą.