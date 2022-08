Samsung Galaxy Z Fold 4 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Specyfikacja techniczna jest już znana i wiemy, że pod tym względem telefon zapowiada się naprawdę ciekawie oraz dobrze. Jaka będzie cena modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 i jakie zaoferuje wyposażenie? Zobaczmy, co już wiemy.

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Premiera telefonu odbędzie się na Unpacked. To specjalna konferencja, która będzie miała miejsce 10 sierpnia. Cena czy specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. W tym artykule zebraliśmy wszystkie znane informacje.

7,6-calowy ekran Dynamic AMOLED

Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma rozkładany ekran Dynamic AMOLED o przekątnej 7,6 cala oraz nieco zmienionych proporcjach 21,6:18. Jest to wysokiej klasy wyświetlacz typu Infinity Flex ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Przednia kamerka jest schowana pod panelem i wiemy, że zostanie zapewnione wsparcie dla piórka S Pen. Drugi ekran to 6,2-calowy AMOLED 120 Hz o proporcjach 23,1:9.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 będzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. To najnowszy SoC dla flagowców z Androidem, który jest naprawdę mocny. Wersji z autorskim Exynosem nie będzie, co warto mieć na uwadze. Chip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Cena modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 nie będzie niska

Samsung Galaxy Z Fold 4 nie będzie tani. Przeciwnie, bo składany smartfon ma być drogi. Cena modelu z 256 GB miejsca na dane została ustalona na poziomie 1799 euro, czyli około 8470 zł. Natomiast wariant z 512 GB pamięci ma kosztować 1999 euro (ok. 9,4 tys. zł). Podobnych kwot spodziewajmy się w Polsce, ale pozostaje wierzyć, że wynagrodzi to poniekąd przedsprzedaż.

Najlepszy potrójny aparat w historii firmy

Wiemy, że Samsung Galaxy Z Fold 4 ma potrójny aparat fotograficzny, który ma być najlepszym tego typu w historii firmy. Telefon ma główny sensor z matrycą 50 MP i jest on połączony z obiektywem szerokokątnym. Natomiast teleobiektyw oraz obiektyw ultraszerokokątny otrzymają sensory 12 MP. Ma to być kamera o wielkich możliwościach.

Cztery kolory obudowy

Samsung Galaxy Z Fold 4 ma dostać trzy podstawowe kolory obudowy i w takich powinien być dostępny na większości rynków. Jednak pojawi się także edycja limitowana. Otrzyma ona ciemnoczerwony kolor o nieznanym odcieniu. Na razie do sieci nie wyciekły rendery prasowe, które by to nam ujawniły. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold 4 – specyfikacja techniczna

7,6-calowy ekran Dynamic AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

6,2-calowy ekran Dynamic AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny 50 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z One UI 4

źródło: opracowanie własne