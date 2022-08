Motorola Razr 2022 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Zobaczymy go za kilka dni. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Telefon otrzyma dużo usprawnień względem poprzednika i jest na co czekać. Zobaczmy sobie, co wiadomo o modelu Motorola Razr 2022 i czego można się spodziewać.

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, którego premiera miała odbyć się na początku sierpnia. Tak się jednak nie stało i debiut przesunięto w czasie. Ten jest jednak blisko. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna nowego telefonu? Zobaczmy, czego mamy oczekiwać.

Większe ekrany

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, który otrzyma większe ekrany od poprzednika. Dotyczy to zarówno głównego wyświetlacza, który jest rozkładany oraz tego drugiego na pleckach. Ten główny to 6,7-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Natomiast dodatkowy na pleckach ma przekątną 2,65 cala i rozdzielczość 800 × 573 pikseli. Jest naprawdę duży i da sporo dodatkowych możliwości.

Wydajny Snapdragon 8 Gen 1+

Motorola Razr 2022 otrzyma bardzo mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. To najnowszy SoC dla flagowców z Androidem, który znajdzie się także w składanym modelu Samsung Galaxy Z Fold 4. Producent bierze pod uwagę dwie opcje związane z rozmiarem pamięci RAM. To 8 lub 12 GB i w sprzedaży spodziewajmy się takich wersji. Natomiast w przypadku miejsca na dane będzie to 128, 256 lub 512 GB pamięci.

Podwójny aparat fotograficzny

Motorola Razr 2022 ma także podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Ten dodatkowy dla drugiej kamery ma prawdopodobnie matrycę 12 MP. Czujnik umieszczony w kamerce po rozłożeniu nie jest na razie znany.

Cena modelu Motorola Razr 2022 wysoka

Cena smartfona Motorola Razr 2022 nie będzie niska, ale jest to składany telefon i takie urządzenia nie są tanie. W Chinach ma kosztować od co najmniej 8 tys. juanów, czyli 5,5 tys. zł. Oczywiście w Europie zapłacimy więcej, bo na Starym Kontynencie taki przelicznik obowiązywać już nie będzie.

Dwie baterie

Składany smartfon Motorola Razr 2022 otrzyma podwójną baterię. Większe ogniwo ma pojemność nominalną na poziomie 2660 mAh. Natomiast w przypadku mniejszego akumulatora jest to 660 mAh. Łącznie jest to więc nominalnie 3320 mAh. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Moto Razr 2022 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

2,65-calowy ekran OLED o rozdzielczości 800 × 573 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8, 12 lub 18 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

baterie o pojemności 660 i 2660 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

166,99 × 79,79 × 7,62 mm

200 g

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło: opracowanie własne