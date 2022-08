Google Pixel 7 Ultra może dostać ceramiczną obudowę

Google Pixel 7 Ultra to flagowiec, który ma zadebiutować wraz z pozostałymi modelami jesienią. Teraz pojawiły się nowe plotki. Te mówią o tym, że ma pojawić się ceramiczna obudowa. Wygląda więc na to, że Google Pixel 7 Ultra będzie pozycjonowany w roli smartfona klasy premium.

Google Pixel 7 Ultra to smartfon, który pojawił się w przeciekach niedawno. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową Lynx. Nowe informacje na jego temat uzyskał leaker Digital Chat Station, który zabrał głos w sprawie materiałów użytych do wykończenia telefonu. Jeśli plotki są prawdziwe, to pojawi się ceramiczna obudowa.

Google nawiązało współpracę z Foxconnem. To tam powstanie ceramiczna obudowa dla modelu Pixel 7 Ultra. Wygląda więc na to, że firma chce w ten sposób wyróżnić nowego flagowca względem tańszych modeli, które to dostaną szklane plecki. I będzie go pozycjonować w roli telefonu premium.

Foxconn zatrudniony nie tylko przy Google Pixel 7 Ultra

Wiemy, że Google współpracuje z firmą Foxconn nie tylko przy tym projekcie modelu Pixel 7 Ultra. Również nad innym telefonem, którym jest składany smartfon z około 7,6-calowym wyświetlaczem. Jego premiera rzekomo jednak nie ma odbyć się w tym roku, a dopiero przyszłym. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło