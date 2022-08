Realme 9i 5G w drodze. Jest data premiery smartfona

Realme 9i 5G to niedrogi smartfon, który zostanie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu. Została podana data premiery, ale pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że pod obudową Realme 9i 5G znajdzie się procesor MediaTek Dimensity 810 z obsługą sieci nowej generacji.

Realme 9i 5G to smartfon, który zostanie zaprezentowany za niespełna dwa tygodnie. Wtedy dołączy do serii, która ma już kilka miesięcy. Datą premiery jest 18 sierpnia i na razie dotyczy to tylko jednego rynku. Cena nie jest znana, ale spodziewajmy się, że będzie bardzo atrakcyjna. Pełna specyfikacja techniczna też pozostaje tajemnicą.

Powyższa zajawka poświęcona nadchodzącej premierze modelu Realme 9i 5G ujawnia nam jednak procesor, który znajdzie się pod obudową. Ten chip to MediaTek Dimensity 810. Jest to SoC dla tańszych telefonów z modemem zapewniającym łączność z sieciami nowej generacji. Więcej szczegółów na razie nie podano.

Data premiery Realme 9i 5G dla jednego rynku

Wymieniona data 18 sierpnia dotyczy tylko premiery Realme 9i 5G w Indiach. To tam smartfon zadebiutuje w pierwszej kolejności. W Europie pojawi się później, ale na razie informacji na ten temat nie ma. Załączona grafika pokazuje nam tył obudowy, gdzie umieszczono potrójny aparat fotograficzny.

