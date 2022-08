Huawei Mate 50 Pro z datą premiery. Debiut jest blisko

Huawei Mate 50 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Została ujawniona data premiery, choć nie są to jeszcze informacje potwierdzone przez producenta. Coś jednak musi być na rzeczy. Premiera smartfona Huawei Mate 50 Pro ma odbyć się na początku września.

Huawei Mate 50 Pro to wyczekiwany flagowiec, który zbliża się wielkimi krokami. Już wcześniejsze plotki mówiły o tym, że debiut odbędzie się w przyszłym miesiącu. Teraz została ujawniona data premiery. Tą jest 7 września i tego dnia ma odbyć się specjalna konferencja, gdzie producent zaprezentuje nowe flagowce.

Huawei Mate 50 Pro to flagowiec, który ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny z kamerą peryskopową, co zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Niedawno mogliśmy obejrzeć oficjalne rendery prasowe telefonu, które ujawniły nam design. Jego kompletna specyfikacja techniczna nie jest jednak znana.

Data premiery Huawei Mate 50 Pro niepotwierdzona

Wspomniana data premiery Huawei Mate 50 Pro to na razie informacje, które wymagają potwierdzenia. Producent zrobi to pewnie najwcześniej pod koniec sierpnia. Potem zacznie udostępniać zajawki. Na to jednak musimy jeszcze chwilę poczekać. Na razie wymieniony termin dotyczy Chin. Trudno powiedzieć, kiedy odbędzie się premiera w Europie. Pewnie dopiero kilka miesięcy później.

