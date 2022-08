Samsung Galaxy Z Fold 4 nie będzie tani. Wyciekają ceny smartfona

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który zadebiutuje za kilka dni. Tymczasem do sieci wyciekły ceny telefonu. Te ujawniają nam, że urządzenie nie będzie tanie, ale z drugiej strony nikt pewnie na to nie liczył. Zobaczmy, jak prezentują się ceny modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 i jakie wersje będą do wyboru.