OnePlus Nord 20 SE oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

OnePlus Nord 20 SE to nowy i budżetowy smartfon chińskiej marki. Jego premiera odbyła się po cichu. Specyfikacja techniczna obejmuje procesor MediaTek Helio G35 oraz 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena OnePlus Nord 20 SE i co on oferuje.