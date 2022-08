Moto Edge 30 Neo gości w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja i cena

Moto Edge 30 Neo to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon został dostrzeżony w bazie Geekbench i tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Wiemy, że ma on jeden z dwóch procesorów Qualcomma z 8 GB RAM-u. Cena Moto Edge 30 Neo w euro wyciekła już wcześniej.

Moto Edge 30 Neo to nowy smartfon Motoroli, którego premiera jest zapewne blisko. Cena w Europie ma wynieść 399 euro (ok. 1875 zł), a więc mamy tu do czynienia z typową półką średnią. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Pewne informacje związane z wyposażeniem ujawnia nam jednak baza Geekbench.

Moto Edge 30 Neo to smartfon, który ma 8-rdzeniowy procesor Qualcomma. Jest to najpewniej SoC Snapdragon 695 lub Snapdragon 750G. Tak więc spodziewajmy się również modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G. Układ wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12.

Pełna specyfikacja Moto Edge 30 Neo tajemnicą

Na razie nie znamy pełnej specyfikacji technicznej modelu Moto Edge 30 Neo. Wiemy jednak, że smartfon ma otrzymać ekran o przekątnej około 6,5 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Spodziewajmy się również potrójnego aparatu fotograficznego. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Premiera musi być jednak nieodległa.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło