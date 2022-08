Xiaomi 12T Pro z kolejnym certyfikatem. Premiera coraz bliżej

Xiaomi 12T Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Smartfon otrzymał kolejny certyfikat, który przybliża urządzenie do debiutu. Spodziewamy się, że telefon zadebiutuje w przyszłym miesiącu lub październiku. Zobaczmy, co Xiaomi 12T Pro ma zaoferować pod kątem specyfikacji technicznej.

Xiaomi 12T Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie było obiektem wielu przecieków. Wiemy, że jest już testowane. Tego typu testy odbywają się m.in. w Europie. Teraz sprzęt otrzymał kolejny certyfikat, co z pewnością przybliża go do debiutu.

Smartfon Xiaomi 12T Pro został dostrzeżony na stronie organizacji TUV Rheinland. Stosowny wniosek został złożony prawie miesiąc temu, na początku lipca. Teraz nadano odpowiedni certyfikat. Za wiele informacji tu jednak nie znajdziemy. I trzeba to mieć na uwadze.

Premiera Xiaomi 12T Pro nie tak odległa

Xiaomi 12T Pro to smartfon, którego premiera nie odbędzie się na dniach. Jednak mimo wszystko zbliża się ona coraz większymi krokami. W tym miesiącu odbędzie się debiut Redmi K50s Pro, który ma być w zasadzie jednym i tym samym telefonem. Tylko po prostu pod innym brandingiem. Będzie to pierwszy model chińskiej marki, który otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP.

