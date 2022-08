Premiera OnePlus 10T 5G — cena i specyfikacja techniczna

OnePlus 10T 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Nowym Jorku. To flagowiec, którego specyfikacja techniczna jest naprawdę mocna. Telefon ma 6,7-calowy ekran AMOLED i wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Zobaczmy sobie, jaka jest cena OnePlus 10T 5G i co ten smartfon ma do zaoferowania.