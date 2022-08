OnePlus Ace Pro wstrzymany. Premiera została anulowana

OnePlus Ace Pro to flagowiec, którego chińska premiera miała odbyć się dziś. Tymczasem została anulowana na kilka godzin przed wydarzeniem. Co ciekawe dzień wcześniej własny event w Chinach wstrzymała Motorola. Coś więc jest na rzeczy. Globalna premiera OnePlus Ace Pro pod nazwą 10T 5G wydaje się być niezagrożona.

OnePlus Ace Pro to chiński odpowiednik modelu 10T 5G. Smartfon miał zadebiutować w Państwie Środka dziś, ale premiera została anulowana. Firma przekazała na łamach społecznościówki Weibo, że odwołała dzisiejszy event. Nastąpiło to w wyniku pewnych powodów.

Dokładne powody anulowania premiery OnePlus Ace Pro nie zostały jednak podane. Wiemy, że nowe informacje w tym temacie zostaną przekazane w niedługim czasie. Warto dodać, że podobnie uczyniła wczoraj także Motorola. Firma zrezygnowała z premiery modelu X30 Pro i Razr 2022. W tym przypadku również nie poznaliśmy przyczyny takiej decyzji.

Premiera OnePlus Ace Pro w wersji global niezagrożona

Premiera modelu OnePlus Ace Pro została anulowana w Chinach. Wygląda jednak na to, że globalny debiut smartfona nie jest zagrożony. To model 10T 5G, który ma być dziś zaprezentowany w Nowym Jorku. Tutaj wszystko prawdopodobnie odbędzie się bez przeszkód i ten telefon już wkrótce trafi do sprzedaży. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na prezentację.

