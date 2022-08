Samsung Galaxy Z Fold 4 blisko. Tak wygląda szkło ochronne na ekran

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekły materiały prasowe, które prezentują oryginalne szkło ochronne na ekran. Przy okazji mamy okazję zobaczyć design samego telefonu. Premiera modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 odbędzie się za kilka dni na Unpacked.

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się 10 sierpnia na Unpacked. Wraz z nowym modelem Flip. Tymczasem mamy okazję zobaczyć grafiki prasowe, które prezentują oryginalne szkło na ekran telefonu. Ten mniejszy, który jest dostępny po złożeniu.

Rendery ujawniające szkło ochronne na ekran modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 pokazują nam design samego telefonu po złożeniu. Jak nietrudno zauważyć, przedni wyświetlacz ma okrągłe wcięcie, które wyśrodkowano u góry. Tam znajduje się kamerka do selfie.

Samsung Galaxy Z Fold 4 z premierą na Unpacked

Samsung Galaxy Z Fold 4 zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu i do tego czasu zapewne dojdzie jeszcze do mnóstwa przecieków. Niedługo po oficjalnej prezentacji ma ruszyć przedsprzedaż, która to pewnie będzie prowadzona z prezentami. Rynkowy debiut ma odbyć się na kilka dni przed końcem sierpnia. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejną konferencję z cyklu Unpacked i więcej informacji.

