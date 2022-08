Ranking AnTuTu w lipcu. Nubia Red Magic 7S na szczycie

Lipcowy ranking AnTuTu już jest i został zdominowany przez flagowce z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+. Liderem jest model Nubia Red Magic 7s, który wykręca blisko 1,125 mln punktów. Co ciekawe ranking AnTuTu w lipcu zamyka telefon mający procesor MediaTek Dimensity 9000, który jest również mocnym SoC.

Lipcowy ranking AnTuTu został zdominowany przez flagowce z najnowszym procesorem Qualcomma dla smartfonów z Androidem z najwyższej półki. Jest nim oczywiście chip Snapdragon 8 Gen 1+, który pojawił się już w co najmniej kilkunastu różnych modelach, a kolejne są w drodze.

Ranking AnTuTu w lipcu został zdominowany przez smartfona Nubia Red Magic 7s i co ciekawe, nie jest to model Pro, który uplasował się dopiero na 4. miejscu zestawienia. Zwycięzca wykręca blisko 1,125 mln punktów, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Na drugim miejscu znalazł się IQOO 10 Pro, który może pochwalić się niewiele gorszą wydajnością.

Lipcowy ranking AnTuTu z niespodzianką

Ranking AnTuTu za lipiec zawiera prawie same telefony z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+. Jednak na 10. miejscu pojawia się niespodzianka w postaci Xiaomi 12 Pro Special Edition. Ten telefon ma układ MediaTek Dimensity 9000 i również może pochwalić się ponad 1 mln punktów, czyli bardzo mocną wydajnością.

