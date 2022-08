OnePlus 10T 5G już blisko. Jest unboxing na wideo

OnePlus 10T 5G to smartfon, który zostanie pokazany w trakcie specjalnej konferencji mającej odbyć się 3 sierpnia. Na miejsce wybrano Nowy Jork. Tymczasem mamy okazję zobaczyć wideo z tym telefonem. Tym razem jest to unboxing modelu. Rzućmy sobie na to okiem.

Unboxing modelu OnePlus 10T 5G można obejrzeć poniżej. Film ujawnia nam wygląd smartfona w pełnej krasie. Ten oczywiście pokrywa się z tym, co widzieliśmy już we wcześniejszych przeciekach. Tu jednak warto dodać, że producent brał pod uwagę różny design dla wyspy z aparatem, co ujawniły nam prototypy na zdjęciu. Obejrzyjcie to na powyższym wideo.

Specyfikacja OnePlus 10T 5G bez tajemnic

OnePlus 10T 5G był już obiektem całego mnóstwa przecieków. Dlatego na jego temat wiadomo naprawdę dużo. Telefon ma 6,7-calowy ekran AMOLED Full HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Znane dane techniczne widać poniżej.

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 2 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

źródło