Moto Razr 2022 i X30 Pro odwołane. Motorola anulowała premierę

Moto Razr 2022 i Moto X30 Pro to dwa smartfony, których premiera miała odbyć się dziś. Tymczasem Motorola odwołała ten event w Chinach. Co ciekawe nastąpiło to z nieznanych przyczyn. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera Moto X30 pro i Razr 2022. Na te informacje musimy na razie poczekać.