Infinix Hot 12 Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Infinix Hot 12 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Znana jest cena i specyfikacja techniczna. Telefon ma 6,6-calowy ekran o rozdzielczości HD+. Następnie mamy procesor Unisoc T616 oraz aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Zobaczmy sobie, co jeszcze Infinix Hot 12 Pro ma do zaoferowania.

Infinix Hot 12 Pro to smartfon, który został zaprezentowany w Indiach. Cena telefonu została ustalona na poziomie 10999 rupii (ok. 644 zł). Natomiast w droższej opcji jest to kwota na poziomie 12999 rupii (ok. 760 zł). Zobaczmy sobie, jak przedstawia się specyfikacja techniczna tego modelu.

Smartfon Infinix Hot 12 Pro ma 6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy 8-rdzeniowy procesor Unisoc T616. SoC wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Infinix Hot 12 Pro ma też aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Natomiast przednia kamerka pozwala robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Telefon ma wymiary 75,75 × 164,22 × 8,42 mm i waży 191 g. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Infinix Hot 12 Pro – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran 90 Hz o rozdzielczości 1612 x 720 pikseli

8-rdzeniowy procesor Unisoc T616

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

191 g

75,75 × 164,22 × 8,42 mm

Android 12

