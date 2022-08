Xiaomi 12T Pro testowany. Kiedy premiera smartfona?

Xiaomi 12T Pro to kolejny flagowiec chińskiej marki, który zadebiutuje później w tym roku. Kiedy odbędzie się premiera? Dokładnego terminu na razie nie ma, ale spodziewajmy się jej w okolicy września lub października. Obecnie trwają testy Xiaomi 12T Pro, które odbywają się m.in. w Europie oraz Azji.

Xiaomi 12T Pro to flagowiec, który był już obiektem wielu przecieków. Jego premiera odbędzie się najpierw w Chinach, ale pod inną nazwą. Potem przyjdzie czas na ekspansję na inne rynki. Kiedy to nastąpi? Pewnie dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem rozpoczęły się ważne testy.

Leaker Mukul Sharma uzyskał nowe informacje o Xiaomi 12T Pro i twierdzi, że smartfon jest już testowany. Dotyczy to wybranych rynków azjatyckich oraz europejskich. Tak więc telefonu jak najbardziej spodziewamy się na terenie Starego Kontynentu i również w Polsce. Trochę to jednak jeszcze potrwa.

Kiedy premiera Xiaomi 12T Pro

Wiemy, że Redmi K50s Pro, który to potem zostanie przebrandowany na Xiaomi 12T Pro, ma zadebiutować w Chinach w połowie sierpnia. Na drugi z telefonów przyjdzie nam jednak poczekać dłużej. Pewnie do drugiej połowy września lub października. Dokładny termin nie jest jednak znany, bo na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie, co trzeba mieć na uwadze.

