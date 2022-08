Realme 10 w drodze. To tani smartfon skazany na sukces. Cena będzie niska

Realme 10 to tani smartfon, który został potwierdzony przez CEO marki. Madhav Sheth zrobił to w jednym z wywiadów. Wiemy, że cena tego telefonu będzie niska. Przy okazji marka szykuje nowe i niedrogie modele z modemami 5G. Kiedy zadebiutuje Realme 10? Zapewne jesienią 2022 roku.

Realme 10 to tani smartfon, którego cena będzie naprawdę atrakcyjna. Kiedy go zobaczymy? Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylił CEO marki, Madhav Sheth, co zrobił w jednym z wywiadów dla serwisu źródłowego. W rzeczywistości premiera nowego telefonu wydaje się być całkiem blisko i może od niej nas dzielić tylko kilka tygodni.

Sheth przekazał, że premiera Realme 10 powinna odbyć się przed październikiem. Tak więc zapewne ma na myśli debiut we wrześniu. To oznacza, że telefon zostanie zaprezentowany już za kilka tygodni, w przyszłym miesiącu. O ile oczywiście nie dojdzie do jakichś opóźnień.

Cena Realme 10 ma być atrakcyjna

Cena modelu Realme 10 będzie bardzo atrakcyjna, choć konkretne kwoty nie są na razie znane. Poza tym firma szykuje się do debiutu serii z modemami 5G, które mają być tańsze od 15 tys. rupii. (ok. 878 zł). Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Więcej dowiemy się w ciągu kilku nadchodzących tygodni.

