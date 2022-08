Huawei Mate 50 Pro otrzyma taki design. Wyciekły rendery

Huawei Mate 50 Pro to flagowiec, którego premiera ma odbyć się we wrześniu. Poznajemy jego design, który ujawniają rendery krążące po sieci. Zmiany szykowane przez producenta zdaje się też potwierdzać etui. Smartfon Huawei Mate 50 Pro zapowiada się ciekawie i z pewnością otrzyma konkretny aparat fotograficzny.

Huawei Mate 50 Pro zbliża się wielkimi krokami i jest obiektem przecieków od miesięcy. Nowe plotki wskazują na dostępność telefonu we wrześniu. Tymczasem do sieci wyciekły rendery, które ujawniają nam design oraz planowane przez producenta zmiany. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery Huawei Mate 50 Pro ujawniają nam aparat fotograficzny z czterema obiektywami, z czego jedna kamera jest peryskopowa. Tak więc spodziewajmy się dużych możliwości z zakresu zoomu. Wszystkie te elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Jednak różnice względem poprzednika widoczne są gołym okiem. Potwierdza to też widoczne niżej zdjęcie etui.

Design Huawei Mate 50 Pro z pewnością ciekawy

Rendery Huawei Mate 50 Pro ujawniają nam, że telefon jest naprawdę ciekawie zaprojektowany. Design na pewno może się podobać. Ma też pojawić się edycja Porsche Design, która to oczywiście będzie droższa. Premiera ma odbyć się już za kilka tygodni i wtedy wszystko się wyjaśni. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

