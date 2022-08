Samsung Galaxy Z Flip 4 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Samsung Galaxy Z Flip 4 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w sierpniu. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna telefonu i ta zapowiada się obiecująco. Co jeszcze wiemy o tym urządzeniu? Cena modelu Samsung Galaxy Z Flip 4 również nie jest tajemnicą. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Dwa ekrany AMOLED

Samsung Galaxy Z Flip 4 otrzyma oczywiście dwa wyświetlacze. Główny ekran to panel AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Będzie to oczywiście ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy drugi wyświetlacz. To 2,1-calowy ekranik sAMOLED o nieznanych parametrach.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Samsung Galaxy Z Flip 4 otrzyma bardzo mocny procesor. Koreańczycy zdecydowali się na najnowszy SoC Qualcomma, czyli układ Snapdragon 8 Gen 1+. Wersji z Exynosem nie będzie, co pewnie wiele osób cieszy. Chip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane spodziewajmy się 128, 256 lub 512 GB.

Cena Samsung Galaxy Z Flip 4 znana

Cena modelu Samsung Galaxy Z Flip 4 nie jest już tajemnicą. Do wyboru będą trzy różne wersje różniące się zainstalowaną pod obudową pamięcią. Za wyjściową konfigurację zapłacimy w 1080 euro, czyli ok. 5119 zł. Wariant z 256 GB pamięci ma kosztować 1160 euro, czyli ok. 5498 zł. Natomiast w topowej konfiguracji zapłacimy 1280 euro, czyli 6066 zł. Tak tanio nie będzie.

Podwójny aparat fotograficzny 12 MP

Aparat fotograficzny nigdy nie był najmocniejszym atutem tej serii telefonów. Nie inaczej będzie w przypadku modelu Samsung Galaxy Z Flip 4. Znajdziemy tu podwójną kamerę z dwoma sensorami z matrycami 12 MP. Będzie to więc dosyć podstawowe wyposażenie. Natomiast przednia kamerka do selfie ma pozwolić robić zdjęcia w jakości do 10 megapikseli.

Bateria 3700 mAh i cztery kolory obudowy

Samsung Galaxy Z Flip 4 otrzyma akumulator o pojemności 3700 mAh. Bateria ponadto nie zaoferuje bardzo szybkiego ładowania, a jedynie obsłuży ładowarkę o mocy zaledwie 25 W. Na tle konkurencji nie wypada to najlepiej. Poza tym spodziewamy się czterech kolorów obudowy. Nie zabraknie też opcji Bespoke, gdzie możliwości z zakresu konfiguracji będzie znacznie więcej. Premiera już 10 sierpnia na Unpacked. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran sAMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

2,1-calowy ekranik sAMOLED

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 MP

bateria o pojemności 3700 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z One UI 4

