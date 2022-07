Xiaomi Pad 6 Pro ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 1

Xiaomi Pad 6 Pro to flagowy tablet chińskiej marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, jaki procesor ma dostać urządzenie pod obudową. Ma to być mocny Snapdragon 8 Gen 1, czyli poprzedni SoC dla flagowców od Qualcomma. Tablet Xiaomi Pad 6 Pro ma zadebiutować w tym kwartale.

Xiaomi Pad 6 Pro to mocny tablet chińskiej marki, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiery spodziewamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Pełna specyfikacja techniczna urządzenia pozostaje tajemnicą. Tymczasem dowiadujemy się, jaki procesor ma trafić pod obudowę. Będzie to Snapdragon 8 Gen 1.

Wspomniany Snapdragon 8 Gen 1 to procesor dla flagowców, który został zaprezentowany przez Qualcomma pod koniec 2021 r. SoC ten doczekał się już następcy w postaci układu z dopiskiem + w nazwie. Jednak nadal jest to bardzo mocny chip, który w tablecie Xiaomi Pad 6 Pro zapewni naprawdę dużą wydajność.

Premiera tabletu Xiaomi Pad 6 Pro w tym kwartale

Xiaomi Pad 6 Pro to tablet, który ma zadebiutować jeszcze w tym kwartale. Tak więc nastąpi to w sierpniu lub najpóźniej we wrześniu. Dokładny termin nie jest na razie znany. Tak samo specyfikacja techniczna, która w dużym stopniu pozostaje tajemnicą. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

