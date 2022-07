MIUI 14 ma wprowadzić nowy język projektowania. Xiaomi szykuje zmiany

MIUI 14 to nadchodząca nakładka Xiaomi. Dowiadujemy się, że ma ona wprowadzić nowy język projektowania. To oznacza zmiany mające objąć całe oprogramowanie. Dotyczy to fontów, aplikacji, wyglądu wybranych elementów systemowych i więcej. Oficjalna zapowiedź MIUI 14 ma szansę odbyć się już w przyszłym miesiącu.