Vivo Y35 w drodze. Jest teaser i częściowa specyfikacja

Vivo Y35 to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawił się teaser poświęcony temu telefonowi. Na grafice widoczna jest także częściowa specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam, że 256 GB miejsca na dane czy baterię 5000 mAh. Zobaczmy sobie, jak wygląda Vivo Y35 i co zaoferuje.

Vivo Y35 to średniak, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Smartfon ma zadebiutować 11 sierpnia, co potwierdza powyższy teaser. Na nim też pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Co ona obejmuje? Rzućmy sobie na to okiem.

Smartfon Vivo Y35 to telefon, który ma dostać 8 GB pamięci RAM (+ 8 GB VRAM) oraz 256 GB miejsca na dane. Następnie mamy baterię o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie FlashCharge o mocy 44 W. Teaser ujawnia nam też potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 50 i dwóch 2 MP.

Vivo Y35 ma również procesor Qualcomm Snapdragon 680 oraz 6,58-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna.

Vivo Y35 – specyfikacja techniczna

6,58-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 680

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 12

źródło