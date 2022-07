Huawei Mate 50 Pro blisko. Smartfon ma zadebiutować za kilka tygodni

Huawei Mate 50 Pro to flagowiec, którego premiera jest rzekomo bardzo nieodległa. Kiedy go zobaczymy? Rzekomo już we wrześniu, a więc za kilka tygodni. Urządzenie zostanie najpierw zaprezentowane w Chinach. Trudno powiedzieć, kiedy Huawei Mate 50 Pro pojawi się na rynkach globalnych. Może to trochę potrwać.

Huawei Mate 50 Pro to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Jego debiut przeciąga się w czasie. Podobnie było w przypadku serii P50, która również miała premierę z poślizgiem, a tym bardziej na rynkach globalnych. Tymczasem dowiadujemy się, kiedy mniej więcej mamy spodziewać się tego telefonu.

Jeśli nowe plotki są prawdziwe, to Huawei Mate 50 Pro zadebiutuje w Państwie Środka już za kilka tygodni. Premiera ma odbyć się w Chinach we wrześniu. Tak więc nie pozostało do niej zbyt wiele czasu. Plotki mówią o tym, że pod obudową znajdzie się nowy chip Kirin 9000S, ale bez wsparcia dla sieci 5G.

Globalna premiera Huawei Mate 50 Pro dopiero w 2023 roku

Biorąc pod uwagę globalny poślizg w premierze serii P50 na rynkach poza Chinami, który wyniósł kilka miesięcy, to raczej nie wróży to dobrze Huawei Mate 50 Pro. Na telefon możemy poczekać do 2023 r. Dopiero wtedy być może trafi on do Europy. Na więcej szczegółów musimy na razie poczekać.

