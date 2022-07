Motorola Razr 2022 otrzyma bardzo duży drugi ekran

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent udostępnił nowy teaser, który ujawnia nam bardzo duży drugi ekran telefonu. Będzie on kolorowy i z powodzeniem wyświetli także zdjęcie. Wiemy, że debiut modelu Motorola Razr 2022 odbędzie się 2 sierpnia.

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, który zostanie zaprezentowany na początku sierpnia. Producent potwierdził już termin i zaczął podgrzewać atmosferę przed debiutem. Teraz dowiadujemy się, że telefon otrzyma duży drugi ekran, który zostanie umieszczony na pleckach. Ujawnia nam to widoczny niżej teaser.

Drugi ekran z modelu Motorola Razr 2022 znajduje się tuż obok podwójnego aparatu fotograficznego. Widzimy, że wyświetlacz ma spore rozmiary i otrzymał zaokrąglone narożniki. Dokładne parametry tego panelu nie są znane. Widzimy jednak, że pod tym względem widać duże usprawnienie względem poprzednika.

Premiera modelu Motorola Razr 2022 za kilka dni

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, który zostanie pokazany 2 sierpnia. Premiera odbędzie się w Chinach i to tam w pierwszej kolejności będzie można kupić to urządzenie. Wiemy, że będzie to konkretny telefon z bardzo mocną specyfikacją techniczną. Pod obudową znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Następnie mamy 6,7-calowy rozkładany wyświetlacz AMOLED.

