Huawei Enjoy 50 Pro oficjalnie. Wygląda jak Mate 40

Huawei Enjoy 50 Pro to nowy smartfon chińskiej marki. Designem nawiązuje do flagowej serii Mate 40. Cena nie została podana i mamy ją poznać 29 lipca, kiedy to w Chinach ruszy sprzedaż. Znana jest za to specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Huawei Enjoy 50 Pro ma aparat podobnie zaprojektowany do tego z serii Mate 40. Składa się on z głównego sensora 50 MP. Pozostałe dwa obiektywy połączone są z matrycami 2 MP. Bateria telefonu ma pojemność 5000 mAh. Wiemy, że wspiera szybkie ładowanie o mocy 40 W.

Smartfon Huawei Enjoy 50 Pro ma również 6,7-calowy ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 680 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Huawei Enjoy 50 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 680

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 12

źródło