Samsung Galaxy S23 Ultra dostanie aparat dla zoomu jak poprzednik

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, który zostanie pokazany dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem już teraz jest obiektem przecieków. Nowe informacje obejmują aparat fotograficzny oraz to, jaki zoom zapewni kamera telefonu. Pod tym względem do większych zmian względem poprzednika nie dojdzie.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma ten sam teleobiektyw, który ma tegoroczna generacja telefonu. To oznacza, że zoom optyczny będzie 10-krotny. Teleobiektyw zostanie ponownie połączony z sensorem 10 MP, który znamy już w poprzednika.

Aparat modelu Samsung Galaxy S23 Ultra z sensorem 200 MP

Wiele wskazuje jednak na to, że główny aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S23 Ultra dostanie nowy sensor z matrycą 200 MP. Takie telefony zaczną pojawiać się w sierpniu. Będą to Motorola Edge 30 Ultra czy Redmi K50s Pro. W przypadku modelu Koreańczyków ma to być jednak zupełnie nowy czujnik i tym jest prawdopodobnie niezapowiedziany ISOCELL HP4. Jak będzie naprawdę, to przekonamy się z czasem.

