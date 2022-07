Redmi K50s Pro w przecieku. Wycieka specyfikacja techniczna

Redmi K50s Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Ta zwiastuje nam flagowca z bardzo konkretnym wyposażeniem. Wiemy też, że model Redmi K50s Pro będzie jednym z pierwszych telefonów na rynku z aparatem fotograficznym 200 MP.

Redmi K50s Pro ma zadebiutować w połowie sierpnia. Ma to być konkretny flagowiec z aparatem fotograficznym 200 MP. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

Smartfon Redmi K50s Pro to flagowiec, który ma 6,67-calowy ekran OLED 120 Hz z HDR10+. Sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. SoC będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Redmi K50s Pro ma baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 120 W. Aparat fotograficzny jest potrójny i ma sensory 200, 8 oraz 2 MP. Przednia kamerka ma robić selfie w jakości do 20 MP. Xiaomi umieści też podwójne głośniki. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi K50s Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz z HDR10+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

Android 12

