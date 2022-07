Asus ZenFone 9 5G blisko. Wycieka cena i specyfikacja

Asus ZenFone 9 5G to kompaktowy flagowiec, którego premiera jest blisko. Jaka będzie jego cena i specyfikacja techniczna? To właśnie przestało być tajemnicą za sprawą nowego przecieku. Wiem już, ile ma kosztować smartfon Asus ZenFone 9 5G oraz co zaoferuje pod kątem wyposażenia. Rzućmy sobie na to okiem.

Asus ZenFone 9 5G to smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekła cena oraz specyfikacja techniczna telefonu. Stało się to za sprawą norweskiego Elkjøp. Zobaczmy sobie, czego można się spodziewać.

Cena Asus ZenFone 9 5G została ustalona na poziomie 8 tys. koron, czyli około 3,8 tys. zł. Dotyczy to modelu mającego 128 GB pamięci na dane. Wariant z 256 GB miejsca jest oczywiście droższy. Tutaj jest to 8,8 tys. koron (ok. 4,2 tys. zł). Będzie też model z 16 GB RAM-u za 9,5 tys. koron (ok. 4,5 tys. zł).

Cena modelu Asus ZenFone 9 5 nie jest niska

Asus ZenFone 9 5G nie będzie tanim smartfonem. Z drugiej strony pamiętajmy, że jest to flagowiec w kompaktowych rozmiarach. Telefon ma 5,92-calowy ekran AMOLED Full HD+. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Specyfikacja techniczna Asus ZenFone 9 5G

5,92-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 16 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X65

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 12

