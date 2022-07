Xiaomi 12T Pro Hypercharge certyfikowany. Premiera coraz bliżej

Xiaomi 12T Pro Hypercharge to nowy smartfon marki, którego premiera musi być blisko. Sprzęt jest już certyfikowany i dostrzeżono go na stronie jednego z urzędów. Domyślamy się, że będzie to przebrandowany jeden z modeli z serii Redmi K50s. Na premierę Xiaomi 12T Pro Hypercharge jeszcze trochę sobie poczekamy.