Samsung Galaxy Z Flip 4 pozuje na renderach

Samsung Galaxy Z Flip 4 to składany smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Telefon był już obiektem mnóstwa przecieków. Teraz do sieci wyciekły oficjalne rendery prasowe modelu. Te ujawniają nam kilka kolorów obudowy, które przygotowali Koreańczycy. Rzućmy sobie na nie okiem.

Samsung Galaxy Z Flip 4 widoczny na załączonych tu grafikach pokrywa się pod względem designu z tym, co widzieliśmy już wcześniej. Urządzenie ma podwójny aparat fotograficzny, obok którego umieszczono na pleckach dodatkowy wyświetlacz. Natomiast przód wypełnia duży wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Rendery modelu Samsung Galaxy Z Flip 4 potwierdzają cztery kolory

Samsung Galaxy Z Flip 4 to składany smartfon Koreańczyków, który otrzyma cztery kolory obudowy. Potwierdzają to rendery prasowe zamieszczone w tym artykule. Telefon zapowiada się ciekawie. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej w Polsce wyniesie pewnie około 5 tys. zł. Tanio nie będzie, ale wszak to składany smartfon, które są droższe.

