Motorola Moto G32 na renderach. Jest też cena i specyfikacja

Motorola Moto G32 to nowy smartfon marki, którego premiera jest bardzo blisko. Będzie to budżetowe urządzenie, na co wskazuje cena i specyfikacja techniczna. Możemy też zobaczyć rendery, które ujawniają nam wygląd sprzętu. Zobaczmy sobie, co Motorola Moto G32 ma do zaoferowania oraz ile ma kosztować.