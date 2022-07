OnePlus 10T 5G ze świetnym wynikiem w AnTuTu

OnePlus 10T 5G to nadchodzący smartfon, który w Chinach zadebiutuje pod nazwą Ace Pro. Tymczasem firma pochwaliła się wynikiem z benchmarku AnTuTu. Telefon wykręcił tam naprawdę świetny wynik i uzyskał ponad 1,14 mln punktów. Premiera OnePlus 10T 5G odbędzie się w przyszłym miesiącu.

OnePlus 10T 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się na początku sierpnia. Znamy już dokładny termin premiery. W Chinach smartfon zadebiutuje pod inną nazwą. Tą jest model Ace Pro. Tymczasem firma pochwaliła się wynikiem z popularnego benchmarku AnTuTu. Ten jest naprawdę dobry.

OnePlus Ace Pro, bo podano ten wynik w kontekście modelu na chiński rynek, wykręcił w benchmarku AnTuTu ponad 1,14 mln punktów. To naprawdę konkretny rezultat. Oczywiście stało się to możliwe za sprawą procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, który znajduje się pod obudową telefonu. Będzie on wspomagany przez nawet 16 GB pamięci RAM.

Smartfon OnePlus 10T 5G z premierą w sierpniu

OnePlus 10T 5G jest blisko. Zobaczymy go już 3 sierpnia. Debiut odbędzie się w trakcie specjalnej konferencji w Nowym Jorku. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 2 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło