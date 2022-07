One UI 5 beta blisko. Nakładka firmy Samsung ma już swoje forum

One UI 5 beta to nowa nakładka firmy Samsung oparta na systemie Android 13. Jej premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem uruchomiono forum poświęcone temu oprogramowaniu. To pozwala nam przypuszczać, że program pilotażowy One UI 5 beta jest naprawdę blisko. Wiemy, że start planowany jest na sierpień.

One UI 5 beta to poglądowa wersja nowego oprogramowania firmy Samsung oparta na systemie Android 13. Nowa nakładka dla urządzeń z serii Galaxy zostanie udostępniona jesienią. Najpierw jednak Koreańczycy uruchomią program pilotażowy. Teraz dowiadujemy się o starcie oficjalnego forum.

Samsung uruchomił sekcję na własnym forum, którą poświęcono One UI 5 beta. Na razie w języku koreańskim, ale pewnie z czasem pojawi się ona także na innych rynkach. Jeszcze nie znajdziemy tu postów, ale wkrótce to powinno ulec zmianie. Domyślamy się, że to zwiastuje uruchomienie programu pilotażowego w niedługim terminie.

Samsung uruchomi testy One UI 5 beta w sierpniu

Wszystko wskazuje na to, że Samsung ruszy z testami One UI 5 beta w przyszłym miesiącu. Oczywiście najpierw program pilotażowy najpierw wystartuje dla użytkowników z Korei Południowej, ale potem niedługo później także na innych rynkach. Oczywiście najpierw będzie to możliwe na modelach z serii Galaxy S22, a czasem również na innych telefonach.

źródło