Moto X30 Pro otrzyma bardzo szybkie ładowanie baterii

Moto X30 Pro to najnowszy flagowiec Motoroli, którego premiera odbędzie się na początku sierpnia. Teraz dowiadujemy się, że smartfon otrzyma bardzo szybkie ładowanie baterii. Potwierdza to zdjęcie ładowarki, które wyciekło do sieci. Zobaczmy, co pod tym względem zaoferuje smartfon Motorola Moto X30 Pro.