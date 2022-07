MIUI 14 na screenshotach. Takie nowości szykuje Xiaomi

MIUI 14 to nowa nakładka Xiaomi, którą mamy zobaczyć za kilka tygodni. Tymczasem do sieci wyciekły pierwsze screenshoty z oprogramowania, które ujawniają nam planowane nowości. Co nowego tu znajdziemy? Aktualizacja do MIUI 14 doda m.in. wsparcie dla technologii Bluetooth LE Audio czy funkcję Tego dnia.