Motorola Edge 30 Ultra — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Motorola Edge 30 Ultra to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go w sierpniu. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na jego temat wiadomo już całkiem sporo. Wiemy, że Motorola Edge 30 Ultra będzie jednym z pierwszych smartfonów z aparatem z sensorem 200 MP.

Motorola Edge 30 Ultra to nowy flagowiec Moto, który był obiektem wielu przecieków. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą, choć premiera dopiero przed nami. Spodziewamy się jej w przyszłym miesiącu. Tymczasem zobaczmy sobie, co wiemy w chwili obecnej.

Ekran OLED LTPO

Motorola Edge 30 Ultra otrzyma wysokiej klasy ekran AMOLED wykonany w technologii LTPO. To oznacza, że zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Będzie to panel o rozdzielczości Full HD+ i taki, który otrzyma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Przekątna to 6,67 cala.

Mocny procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Pod obudową smartfona Motorola Edge 30 Ultra znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1+. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z systemem Android. Jest to bardzo mocny chip, gdzie przy okazji poprawiono problemy związane z nadmiernym nagrzewaniem się. SoC będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM i innych opcji producent nie przygotowuje.

Cena Motorola Edge 30 Ultra już znana

Cena modelu Motorola Edge 30 Ultra nie będzie niska. Smartfon ma kosztować w Europie 899 euro, czyli około 4262 zł. Tanio nie będzie, ale mamy tu do czynienia z flagowcem. Telefon będzie dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane. Inne warianty nie zostaną wprowadzone do oferty.

Aparat fotograficzny z sensorem 200 MP

Motorola Edge 30 Ultra otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Dostarczy go Samsung i będzie to jeden z pierwszych telefonów na rynku z tym rozwiązaniem. Pozostałe dwa obiektywy będą połączone z matrycami 50 i 12 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 60 megapikseli.

Co jeszcze wiemy przed premierą

Pod obudową smartfona Motorola Edge 30 Ultra znajduje się bateria o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Następnie mamy Wi-Fi 6E czy Bluetooth 5.2. Wiemy też, że do wyboru mają być dwa warianty kolorystyczne obudowy – biały i szary. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 30 Ultra – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 50 + 12 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

