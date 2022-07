Samsung Galaxy Z Flip 4 z ceną. Tyle trzeba będzie zapłacić w Europie

Samsung Galaxy Z Flip 4 zadebiutuje za kilkanaście dni. Cena do niedawna była tajemnicą, ale teraz do sieci wyciekły kwoty wszystkich trzech wersji w euro. Plus jest taki, że zapłacimy mniej niż za poprzednika. Zobaczmy sobie europejskie ceny modelu Samsung Galaxy Z Flip 4 i na jaki wydatek trzeba się szykować.