OnePlus Ace Pro w drodze. To przebrandowany model 10T 5G?

OnePlus Ace Pro to nowy smartfon marki, który ma zadebiutować w Chinach. W rzeczywistości nie musi to być zupełnie nowy telefon, a przebrandowany model 10T 5G, którego premiera wkrótce odbędzie się na rynkach globalnych. OnePlus Ace Pro ma otrzymać procesor Snapdragon 8 Gen 1+ i do 16 GB pamięci RAM.

OnePlus Ace Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Przed nami globalny debiut modelu 10T 5G, który zostanie zaprezentowany na początku sierpnia. W trakcie specjalnego eventu w Nowym Jorku, gdzie zobaczymy też OxygenOS 13. Tymczasem w Chinach urządzenie może zadebiutować pod inną nazwą. Informacje na ten temat uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station.

OnePlus Ace Pro ma dostać procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, który będzie wspomagany przez nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Następnie mamy baterię z obsługą superszybkiego ładowania o mocy 150 W. Brzmi znajomo, bo podobne wyposażenie ma zaoferować model 10T 5G.

OnePlus Ace Pro nie musi być modelem 10T 5G

Choć powyższe informacje sugerują, że OnePlus Ace Pro może być przebrandowanym modelem 10T 5G, to wcale tak nie musi być. Nie ma na razie co do tego pewności i trzeba to mieć na uwadze. Jak będzie w rzeczywistości, to zapewne przekonamy się w niedługim czasie.

