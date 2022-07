Motorola X30 Pro i Razr 2022 z datą premiery

Motorola X30 Pro i Razr 2022 to dwa nowe smartfony Moto, których premiera jest blisko. Została podana data premiery i oba telefony zostaną zaprezentowane na początku sierpnia. Na razie dotyczy to debiutu na terenie Chin. Motorola X30 Pro otrzyma aparat 200 MP, a model Razr 2022 to składany smartfon.

Motorola Razr 2022 i X30 Pro to dwa nowe smartfony, które zobaczymy już za kilkanaście dni. Datą premiery jest 2 sierpnia, co marka oficjalnie potwierdziła na łamach własnych profili w mediach społecznościowych. Termin ten dotyczy jednak tylko debiutu w Chinach i na innych rynkach będziemy musieli poczekać dłużej.

Motorola X30 Pro to flagowiec marki, który otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Co jednak będzie najważniejsze, będzie to jeden z pierwszych telefonów z aparatem fotograficznym mogącym robić zdjęcia w jakości do 200 megapikseli. Będzie to kolejny przeskok i znajdziemy tu sensor, który opracowali inżynierowie z firmy Samsung.

Natomiast Motorola Razr 2022 to składany smartfon, który również ma otrzymać procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Przy okazji spodziewamy się wielu innych ulepszeń względem poprzedniej generacji telefonu. Obejmą one wyświetlacz czy aparaty fotograficzne. Na razie oba urządzenia zostaną zaprezentowane w Chinach i na informacje o dostępności na innych rynkach trzeba będzie poczekać.

