Samsung Galaxy S23 Ultra może otrzymać sensor ISOCELL HP4

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który zadebiutuje na początku 2023 r. Wiemy, że ma otrzymać konkretny aparat 200 MP. Jest bardzo możliwe, że główny sensor to niezapowiedziany jeszcze ISOCELL HP4. Zasugerował to jeden z leakerów. Telefon Samsung Galaxy S23 Ultra powinien zadebiutować w styczniu.