Samsung Galaxy A54, A34 i A24 dostaną aparat pozbawiony tej funkcji

Samsung Galaxy A54, A34 i A24 to smartfony, które powinniśmy zobaczyć w 2023 r. Tymczasem znowu są one obiektem przecieków. Nowe plotki tym razem obejmują aparat fotograficzny, którego producent planuje pozbawić jednej z funkcji. Modele Samsung Galaxy A54, A34 oraz A24 prędko nie zostaną zaprezentowane.

Samsung Galaxy A54, A34 i A24 to smartfony, które były już obiektem przecieków. Teraz w sieci pojawiły się nowe informacje, które zostały udostępnione na łamach koreańskich mediów. Nowy raport zakłada pewien brak, który obejmuje aparat fotograficzny tych modeli. Co zostanie zabrane?

Aparat fotograficzny ze smartfonów Samsung Galaxy A54, A34 i A24 zostanie pozbawiony czujnika głębi. Firma w obecnej generacji tej serii umieściła jeszcze taką kamerkę z sensorem 2 MP. Jednak planuje się jej pozbyć. Powody takiej decyzji nie są jednak znane.

Modele Samsung Galaxy A54, A34 i A24 nieprędko

Samsung Galaxy A54, A34 oraz A24 to smartfony, których prędko nie zobaczymy. Ich premiera odbędzie się najwcześniej dopiero za kilka miesięcy. Oczywiście spodziewajmy się, że nowe telefony wprowadzą różne udoskonalenia względem poprzedniej generacji. Zapewne obejmą one różne aspekty wyposażenia, ale na szczegóły przyjdzie nam trochę poczekać, co warto mieć na uwadze. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnych specyfikacjach technicznych.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło