OxygenOS 13 wraz z OnePlus 10T 5G. Jest teaser

OxygenOS 13 to nowa nakładka na Androidzie 13. Zobaczymy ją wraz ze smartfonem OnePlus 10T 5G, co producent już potwierdził. Przy okazji udostępniono teaser, który daje nam wgląd w pewne nowe funkcje. OnePlus twierdzi, że nakładka OxygenOS 13 inspirowana jest naturą. Zapowiedź odbędzie się 3 sierpnia.

OxygenOS 13 to nowa nakładka chińskiej marki, która już pojawiała się w przeciekach. Teraz dowiadujemy się, że jej zapowiedź odbędzie się wraz z nowym smartfonem OnePlus 10T 5G, a więc już 3 sierpnia. Nastąpi to w trakcie specjalnego eventu, który zostanie zorganizowany na początku przyszłego miesiąca w Nowym Jorku.

OxygenOS 13 to nowa nakładka chińskiej marki, która zostanie oparta na systemie Android 13, którego finalną wersję Google ma udostępnić w drugiej połowie lata. Poniżej możecie obejrzeć teaser, który zajawia pewne nowości. Widzimy, że te szykowane są m.in. z myślą o funkcji AoD, czyli Always on Display.

OxygenOS 13 najpierw dla OnePlus 10T 5G

Możemy się domyślać, że OnePlus 10T 5G będzie pierwszym smartfonem z nakładką OxygenOS 13. Oczywiście najpierw dostanie ją w poglądowej wersji beta. To oznacza, że część użytkowników wypróbuje ją na własnych telefonach przed premierą finalnej wersji. Oczywiście oprogramowanie trafi także na inne nowe smartfony.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło