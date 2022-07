Motorola Razr 2022 pozuje na zdjęciach. Składany smartfon jest blisko

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Tymczasem mamy okazję zobaczyć nowe zdjęcia, które prezentują to urządzenie na żywo. Te ujawniają nam planowane zmiany. Przy okazji mamy okazję zobaczyć zawartość opakowania telefonu Motorola Razr 2022. Rzućmy sobie na nie okiem.

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Telefon ma zadebiutować wkrótce. Tymczasem mamy okazję zobaczyć nowe zdjęcia, które prezentują to urządzenie na żywo. Wraz z ciekawym opakowaniem, które przygotował producent z myślą o sprzedaży w Chinach.











Zdjęcia modelu Motorola Razr 2022 potwierdzają nam design, który mogliśmy zobaczyć już wcześniej. Fotki ujawniają nam tylko złożone urządzenie, a więc nie zobaczymy tu wyświetlacza. Można za to zobaczyć aparat fotograficzny, który ma jeden obiektyw. Wygląda to dosyć ciekawie.

Cena modelu Motorola Razr 2022 niższa względem poprzednika

Cena smartfona Motorola Razr 2022 będzie niższa względem poprzedniej generacji telefonu. W Europie ma to być kwota na poziomie 1149 euro, czyli w sumie nie taka niska. Po aktualnym kursie walut daje nam to równowartość blisko 5,5 tys. zł. Do wyboru mają być dwa warianty z podziałem na rozmiar miejsca na dane. Jeden z nich ma 128 GB, a drugi 256 GB pamięci flash.

źródło