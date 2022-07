Redmi K50s Pro zbliża się wielkimi krokami. Kiedy premiera?

Redmi K50s Pro to nadchodzący flagowiec submarki Xiaomi. Kiedy odbędzie się jego premiera? Jeśli wierzyć nowym plotkom, to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Debiut planowany jest na przyszły miesiąc. Model Redmi K50s Pro zadebiutuje w Chinach i na globalnych rynkach może pojawić się pod inną nazwą.

Redmi K50s Pro to flagowiec submarki Xiaomi, który pojawiał się już w przeciekach. Wygląda na to, że jego premiera jest blisko. Kiedy można się go spodziewać? Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym miesiącu. Dokładny termin nie jest jeszcze znany. Debiut ma jednak odbyć się w sierpniu.

Redmi K50s Pro to flagowiec, który otrzyma najnowszy procesor Qualcomma. Mowa oczywiście o chipie Snapdragon 8 Gen 1+, który to trafił już do kilku smartfonów z wyższej półki cenowej. Następnie mamy wysokiej klasy ekran AMOLED. Spodziewajmy się również konkretnego aparatu fotograficznego.

Smartfon Redmi K50s Pro tylko w Chinach

Pamiętajmy, że Redmi K50s Pro to smartfon, który będzie przeznaczony tylko na chiński rynek. W innych krajach spodziewajmy się go pod inną nazwą. Prawdopodobnie będzie to Xiaomi 12T, który ma otrzymać aparat fotograficzny z sensorem 200 MP. Pełna specyfikacja techniczna nie jest jednak na razie znana. Co nie zmienia faktu, że poznamy ją pewnie jeszcze przed planowaną na sierpień premierą.

źródło